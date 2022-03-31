Российские оккупанты хладнокровно атаковали колонну волонтеров, которые ехали, чтобы помочь мирным людям эвакуироваться.

Как передает Politeka.net, об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, атака произошла под Черниговом, который находится в 125 километрах северо-восточнее Киева.

Колонна состояла из пяти автобусов с волонтерами.

«Они прорывались на оккупированную территорию, чтобы эвакуировать оттуда людей. Бусы с волонтерами встретили орки и подло расстреляли - не смотря на то, что в них ехали гражданские», - сообщил Геращенко.

По его данным, в результате атаки погибла женщина-волонтер, еще четверо получили тяжелые ранения.

«Одному из бусов удалось вырваться на пробитых скатах. Водитель ранен, его доправили в больницу», - сообщил Геращенко.

На опубликованных кадрах запечатлены почерневшие от огня авто.

Ранее стало известно, что украинские защитники с боями выбили российских окупантов из села Слобода на Черниговщине.

«Горжусь этими героическими людьми. Говорят, люди плакали и обнимали, когда украинская армия входила в село. Отсюда недавно обстреливали гуманитарный коридор в Чернигов», - прокомментировал кадры из освобожденного села Геращенко.

Напомним, сообщалось, что бойцы ВСУ уничтожили штаб чеченцев.

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