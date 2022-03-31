Как передает Politeka.net, об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
По его словам, атака произошла под Черниговом, который находится в 125 километрах северо-восточнее Киева.
Колонна состояла из пяти автобусов с волонтерами.
«Они прорывались на оккупированную территорию, чтобы эвакуировать оттуда людей. Бусы с волонтерами встретили орки и подло расстреляли - не смотря на то, что в них ехали гражданские», - сообщил Геращенко.
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По его данным, в результате атаки погибла женщина-волонтер, еще четверо получили тяжелые ранения.
«Одному из бусов удалось вырваться на пробитых скатах. Водитель ранен, его доправили в больницу», - сообщил Геращенко.
На опубликованных кадрах запечатлены почерневшие от огня авто.
Ранее стало известно, что украинские защитники с боями выбили российских окупантов из села Слобода на Черниговщине.
«Горжусь этими героическими людьми. Говорят, люди плакали и обнимали, когда украинская армия входила в село. Отсюда недавно обстреливали гуманитарный коридор в Чернигов», - прокомментировал кадры из освобожденного села Геращенко.
Напомним, сообщалось, что бойцы ВСУ уничтожили штаб чеченцев.
Также Politeka.net писала, что дорогу под Киевом напичкали минами.
Кроме того Politeka.net сообщала, что военные рф все чаще отказываются от войны в Украине.