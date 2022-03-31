Из центрального универмага в Луцке эвакуировали посетителей и продавцов. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на представительницу Нацполиции области Ольгу Бузулук.

По состоянию на 17:40, 31 марта, помещение огородили лентой. На месте работают правоохранители, спасатели и медики.

"В 17:10 поступило сообщение из ГСЧС, что людям становится плохо на втором и третьем этажах", - сказала Бузулук.

Луцк

"На вызов выехало одно из подразделений спасателей", – рассказал спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Волынской области Владимир Нестеров.

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Как сообщила журналистам дежурный врач диспетчерской службы скорой помощи, с места происшествия никого не госпитализировали. Помощь медиков никому из посетителей и работников заведения не понадобилась.

полиция, эвакуация, копы

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