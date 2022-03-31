В Киевской области сотрудники пограничной службы задержали диверсанта, который передвигался селами на велосипеде.

Украинские пограничники задержали в районе боевых действий в Киевской области предполагаемого диверсанта. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

По данным ведомства, мужчина ездил на велосипеде в пределах населенного пункта и, маскируясь под местного жителя, собирал информацию. У возможного участника ДРГ правоохранители обнаружили радиостанцию, сканирующую радиочастоты и флеш-носители.

В мобильном телефоне нашли контакты лиц с РФ и возможную переписку с кураторами. Во время обысков квартиры у мужчины обнаружили техприборы, оружие и патроны.

Сообщается, что пограничники оперативно-розыскного отдела ОКПП "Киев" провели с мужчиной фильтрационные мероприятия, после чего передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

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