Украинские пограничники задержали в районе боевых действий в Киевской области предполагаемого диверсанта. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
По данным ведомства, мужчина ездил на велосипеде в пределах населенного пункта и, маскируясь под местного жителя, собирал информацию. У возможного участника ДРГ правоохранители обнаружили радиостанцию, сканирующую радиочастоты и флеш-носители.
В мобильном телефоне нашли контакты лиц с РФ и возможную переписку с кураторами. Во время обысков квартиры у мужчины обнаружили техприборы, оружие и патроны.
Сообщается, что пограничники оперативно-розыскного отдела ОКПП "Киев" провели с мужчиной фильтрационные мероприятия, после чего передали сотрудникам Службы безопасности Украины.
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