30 марта, российские оккупанты убили студентку Национального педагогического университета им. М. Драгоманова Анастасию Тагирову. Об этом говорится на Facebook-странице учебного заведения.
Российские солдаты обстреляли автомобиль, в котором девушка вместе с другими волонтерами везла гуманитарную помощь в Чернигов. Ее авто обстреляли на переправе перед выездом в город.
Известно также, что Настя училась на втором курсе факультета специального и инклюзивного образования. Коллектив вуза выразил соболезнования родным и близким девушки.
"Уверены, что виновные обязательно понесут наказание. А мы будем всегда помнить нашу добрую и красивую девочку. Светлая и вечная память ее душе", – отметили в университете.
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