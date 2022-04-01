Как пишет Politeka.net, украинцы продолжают активно защищаться от российских оккупантов. Защитники не только остановили наступление, но и пошли в контрнаступление по некоторым направлениям. А сегодня, первого апреля, украинцам удалось подбить российский вертолет Ми-28. Об этом сообщает "Лига.нет".

Отмечено, что вертолеты россиян использовали "танец страха". Перед выпуском ракет они задрали "носы", чтобы повысить дальность стрельбы, а потом бегут, отстреливая тепловые ловушки. Первый удачно выполнил маневр, но второй вертолет был поражен украинским защитником. После отстрела ловушек Ми-28 получил "под хвост" ракетой, после чего развалился.

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