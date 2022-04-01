Как пишет Politeka.net, украинцы уже 37-е сутки защищают свои земли от российских оккупационных войск. Защитники уже отбросили врага на Киевском и Черниговском направлении, но теперь ситуация осложняется на Донбассе, куда враг стягивает новые силы. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко со ссылкой на Минобороны Украины сообщил, что сейчас Лисичанск обстреливают всеми калибрами.

"Информация от Министерства Обороны Украины о ситуации в Лисичанске

Детали: российские оккупанты продолжают накрывать огнем украинский Лисичанск.

Бьют из всех калибров. Без сожаления путинские солдаты целят в жилые кварталы, мед.учреждения, дет.сады, по эвакуационному транспорту…

Счет разрушенных построек в городе идет на десятки. Немало пострадавших горожан…

Бои за Лисичанск продолжаются. Украинские защитники выкладываются по полной, чтобы над городом продолжал развеваться Украинский флаг", - написал Геращенко.

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