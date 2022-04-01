Как пишет Politeka.net, украинские войска продолжают защищать украинцев от российских оккупационных войск. Защитникам удалось не только остановить нападение, но и отбросить врага обратно по ряду направлений. Командование ССО ВС Украины показало, как спецвойска уничтожают снабжение противника, опубликовав новое видео в своем Фейсбуке.

На кадрах можно увидеть, как ехал грузовик, а после этого его уничтожили.

"Так воины ССО Украины бьют по путям обеспечения врага.

Отрезая российских кафиров от необходимого, мы обессиливаем его подразделения.

Эффективные засады с целью нарушения логистики снабжения припасами и топливом- одна из важных задач", - написано было в публикации.

Напомним, оккупанты цинично обстреляли эвакуационный автобус, который вез людей из Лисичанска

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