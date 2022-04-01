Как пишет Politeka.net, украинские войска продолжают защищать украинцев от российских оккупационных войск. Защитникам удалось не только остановить нападение, но и отбросить врага обратно по ряду направлений. Командование ССО ВС Украины показало, как спецвойска уничтожают снабжение противника, опубликовав новое видео в своем Фейсбуке.
На кадрах можно увидеть, как ехал грузовик, а после этого его уничтожили.
"Так воины ССО Украины бьют по путям обеспечения врага.
Отрезая российских кафиров от необходимого, мы обессиливаем его подразделения.
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Эффективные засады с целью нарушения логистики снабжения припасами и топливом- одна из важных задач", - написано было в публикации.
Напомним, оккупанты цинично обстреляли эвакуационный автобус, который вез людей из Лисичанска
А еще Politeka сообщала, что оккупанты в отчаянии признают свое поражение под Киевом и Черниговом
Также Politeka писала, что жена Усика показала последствия прихода оккупантов в ее дом