Российские захватчики способны бить по украинским территориям ракетами едва ли не до последнего дня войны.

Об этом в ходе телемарафона сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, пишет Politeka.net.

«Они будут бить ракетами долго, я думаю, что почти до последнего дня конфликта, потому что у них очень много крылатых ракет авиационного базирования. И они бьют этими ракетами преимущественно со стратегических бомбардировщиков, которые даже не входят в воздушное пространство Украины. Также у них много баллистических ракет типа "Искандер", - заявил Арестович.

Также он спрогнозировал выход украинской армии на границу с Беларусью в ближайшие несколько дней.

«У них была задумка оставить определенные силы, чтобы сдерживать наши войска возле Киева и не давать перебрасывать их на помощь нашим войска в другие районы, прежде всего на востоке. Но и это не получилось, потому что отступление - это сложный период военных действий. Они просто не удержали ситуацию и посыпались с учетом проблем с тыловым обеспечением», - рассказал советник главы ОП.

Тем временем в Сети появилась инфомрация о о том, что на территории предприятия "Мозырьсельмаш" в белорусском Мозыре появилась новая база ВС РФ.

«Сегодня замечено большое скопление техники в Мозыре на территории предприятия ОАО "Мозырьсельмаш". Также стоит отметить, что к предприятию подведена железная дорога, что делает место возможным для разгрузки и загрузки техники, а также служить местом для разгрузки и загрузки товаров для снабжения армии», - сообщили в телеграм-канале Беларускі Гаюн, который проводит мониторинг военной активности.

Ранее Арестович сообщил, где самая тежаля ситуция на фронте.

Также Politeka.net писала, что российские оккупанты на грани безумия.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в освобожденной Буче украинские защитники нашли тела мирных жителей, которых замучали оккупанты.