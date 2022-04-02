Про це, як пише Politeka.net, йдеться у повідомленні СБУ.

Так, згідно з їхніми даними, багато солдатів буквально на межі божевілля від того, що кожен день їм доводиться відправляти на «велику землю» колони вантажівок із трупами.

«Ось як цей загарбник, що стоїть під Києвом та не приховує свого роздратування: «Не то, что себя жаль. Пацанов жалко и их родителей, когда ты каждый день видишь УРАЛы с 200-ми. Каждый день по 30 УРАЛов уезжает отсюда и всем по**й», - привоодять у СБУ уривок розмови одного з окупантів.

Крім того, на перехоплених силами СБУ розмовах він говорить, що злий на путіна, який обіцяв їм тріумфальну ходу, а натомість втягнув у затяжну війну, де їм не перемогти.

«Уже больше месяца мы тут е**мся…, а они взять ее (Україну) не могут. Путин ... конченный человек. Тут уже миллионы людей погибли», – скаржиться окупант.

Дружина, щоб розрадити його, розповідає, що по телевізору показували шаманку, яка ще в 2020 році передбачила війну з Україною і пообіцяла її завершення до 13 квітня.

Нагадаємо, згідно с оновленими даними Генштабу ЗСУ, на 2 квітня окупаційні війська вже втратили майже 18 тисяч чоловік.

У свою чергу радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що «афганізації» конфлікту не буде.

Тим часом стало відомо, що російські окупанти-мародери, які відступили з Київської області до Білорусі, штурмують кур'єрські доставки в РФ, щоб відправити додому награбоване

«Зараз окупанти перебувають у відділенні російської служби експрес-доставки СДЕК у Мозирі та оформляють доставку речей. Також повідомляють, що у Хойніках солдати заходили на пошту та запитували про можливість відправлення міжнародних посилок – мобільних телефонів, інших речей», – пише Беларускі Гаюн.

Нагадаємо, Politeka.net також писала, що на Луганщині розбили кадирівців.

Крім того повідомлялось, що бійці ВСУ зміцнили ключовий плацдарм під Харковом.