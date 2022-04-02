У Київській області українські військові відновили контроль над низкою населених пунктів, раніше захоплених російськими окупантами.

Українські війська звільнили від російських кафірів місто Буча в Київській області. Це сталося 31 березня. Бійці ЗСУ вирушили містом, щоб перевірити будинки та вулиці. В одному з дворів вони виявили тіла розстріляних місцевих жителів.

Про це повідомляє Obozrevatel посилаючись на повідомлення місцевих жителів.

"Звільнена Буча, мирні жителі зі зв'язаними руками були розстріляні. Це геноцид, не інакше", – йдеться в повідомленні.

Окупанти творять таке з мирними жителями не вперше. Так, у місті Тростянець Сумської області після звільнення від окупантів також виявили тіла закатованих мирних жителів.

Нагадаємо, знайдено тіло відомого фотожурналіста, який зник під Києвом.

Як повідомляла Politeka, у Києві назвали райони, напхані вибухонебезпечними предметами.

Також Politeka писала про те, що воїни ССО знищили постачання російських військ.