Українські війська звільнили від російських кафірів місто Буча в Київській області. Це сталося 31 березня. Бійці ЗСУ вирушили містом, щоб перевірити будинки та вулиці. В одному з дворів вони виявили тіла розстріляних місцевих жителів.
Про це повідомляє Obozrevatel посилаючись на повідомлення місцевих жителів.
"Звільнена Буча, мирні жителі зі зв'язаними руками були розстріляні. Це геноцид, не інакше", – йдеться в повідомленні.
Окупанти творять таке з мирними жителями не вперше. Так, у місті Тростянець Сумської області після звільнення від окупантів також виявили тіла закатованих мирних жителів.
Нагадаємо, знайдено тіло відомого фотожурналіста, який зник під Києвом.
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Як повідомляла Politeka, у Києві назвали райони, напхані вибухонебезпечними предметами.
Також Politeka писала про те, що воїни ССО знищили постачання російських військ.