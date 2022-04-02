Как пишет Politeka.net, украинцы уже 38-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Врагов уже удалось полностью выгнать из Киевской области, но на других направлениях продолжаются бои. Генштаб ВС Украины на своей страничке в Фейсбук сообщил о победе украинских защитников в Донецкой области, где сейчас одно из самых интенсивных направлений.

"На Донеччине украинские защитники за несколько часов разгромили батальонно тактическую группу российских оккупантов.

Вчера, 1 апреля, враг решил активизировать наступательные действия на нескольких направлениях. Однако, такое большое количество техники не осталось без внимания наших воинов. Поэтому оккупантов ждала "теплая" встреча.

Итого победим!

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Слава Украине!", - написано было в сообщении.

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