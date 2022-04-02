Замглавы Минобороны Анна Маляр сообщила, что Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены от российских оккупационных войск.

Как пишет Politeka.net, украинцы защищаются от российский оккпуационных войск уже 38-е сутки. Одним из самых интенсивных направлений были Киев и Киевская область, где с первых дней шли ожесточенные бои. В особенности это происходило на подходах к Киеву - Ирпене, Буче и Гостомеле. Но украинцы не только остановили противника, но и пошли в контрнаступление.

А сегодня, второго апреля, стало известно, что противник полностью отброшен из Киевской области. Об этом сообщила заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр. Публикацию замглавы разместила у себя на страничке в Фейсбук.

"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область - освобождены от захватчика", - написала лаконично Маляр.

Напомним, на Черниговщине освободили еще один населенный пункт: появились первые фото

А еще Politeka сообщала, что на Харьковщине оккупантов угостили "правильными" пирожками: в разведке рассказали, сколько россиян не вернутся на поле боя

Также Politeka писала, что в Украине могут отменить лимит на снятие налички



