Жительница Мариуполя, даже прячась от российских бомб в Мариупольской камерной филармонии, оправдывала действия РФ.

Как сообщает Донецкая областная прокуратура, во время эвакуации она просила захватчиков быстрее "освободить" город – женщина арестована.

По данным следствия, в марте 2022 года 43-летняя женщина, прячась от вражеских обстрелов вместе с другими мариупольцами в помещении Мариупольской камерной филармонии, из собственных идеологических соображений неоднократно оправдывала действия оккупантов.

В дальнейшем, во время эвакуации из Мариуполя, подозреваемая, находясь на российском блокпосту, прославляла захватчиков и просила их "поскорее освободить город".

Жительницу Мариуполя подозревают в отрицании, совершенном повторно оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии россии против Украины, начатой в 2014 году, а также глорификации представителей вооруженных формирований российской федерации.

Прокуратура применила к гражданке меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 992 000 грн.

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