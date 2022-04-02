«Афганізації» й тривалого, виснажливого конфлікту, як хтось очікує, не буде.

В цьому впевнений радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише Politeka.net.

«РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу, спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати й диктувати умови. Без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі», - написав Подоляк на своїй сторінці в Twitter.

Додамо, що втрати армії Росії в Україні менш ніж за місяць були більші, ніж втрати СРСР за 10 років війни в Афганістані.

Так, за час радянської інтервенції в Афганістані (1879-1989), за офіційними даними, загинуло 14 453 військовослужбовці.

За неповний місяць російського вторгнення в Україну, за даними Генштабу ЗСУ, загинуло близько 15 300 російських військових.

Станом на 2 квітня врати ворога у живій силі, за даними Генштаба ЗСУ, досягли 17 800 чоловік.

Тим часом стало відомо, що окупанти викрали мера Таврійського Миколи Різака та заступника голови Новослобідської ОТГ Конотопського району Олексія Шибаєва

«З вечора 1 квітня відсутня інформація про місцезнаходження міського голови Таврійського Миколи Різака. Він був затриманий російськими військовими. Цілі ізоляції та вимоги представників окупаційних військ до голови міста достовірно поки що не встановлені», – повідомили у міській тергромаді.

Щодо Шибаєва, його також викрали 1 квітня на ворожому блокпосту біля с. Пересіпки, Путивльської ОТГ, коли він супроводжував гуманітарний вантаж, – заявив голова Сумської області Живицький.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, українські сили продовжують наступати на російські війська в околицях Києва. На північно-західному напрямку тривають спроби українських військ просунутися від Ірпеня до Бучі та Гостомеля.

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