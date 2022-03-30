Таку думку на своїй сторінці в Instagram висловив радник керівника офісу президента України Олексій Арестович, пише Politeka.net.

Як зазначає Арестович, переговори-це своя, окрема тема і там здобутий серйозний успіх.

«По всіх лініях консультування Україна поліпшила свою довоєнну позицію. Де-небудь переговорна і військова лінія зійдуться і це однозначно буде перемога України. А бити по містах російські війська будуть до самого кінця конфлікту. І по Києву, в тому числі» - запевнив Арестович, додавши, що українські захисники теж б'ють і по наступаючому противнику, і по тому, що відходить.

"Те, що росіяни посипалися під Києвом, і взагалі на півночі і стають в оборону під Херсоном, не означає ні швидкої перемоги, ні легкості наших дій, ні відсутності втрат і проблем" - попередив Арестович.

За його словами, в України теж є серйозні проблеми. Зокрема, йде "грандіозна бійка" в зоні ООС.

"Нашим військам сильно непросто і бореться у важких вуличних боях оточений і наполовину взятий Маріуполь. Переговори ніяк не уповільнять війну і не скасують. Це окрема лінія, яка готує майбутню мирну угоду, тому, що будь-яка війна, хоч столітня, закінчується мирною угодою. І ця лінія йде вгору для нас", - пояснив Арестович.

Радник керівника офісу президента підкреслює, що Україна виграла Угоду в «проміжній редакції».

"Більш вигідне для нас, ніж для РФ, ми поліпшили нашу позицію за всіма параметрами, якою вона була навіть не на сьогоднішній день, а на 23 лютого" - пояснив Арестович.

Так, за його словами, 23 лютого Україна була нейтральною державою без гарантій, а тепер з гарантіями.

«І ці гарантії, включаючи покращений аналог 5-ї статті НАТО, дають держави, які вже бачили цю війну, і знають, що вона може повторитися. І тим не менш-підписуються. Путін ніяк не "... скористається переговорами для накопичення сил", тому, що по-перше, він ці переговори програє (і сильно), а по-друге, ми не тільки не знижуємо інтенсивність наших військових дій, ми її нарощуємо. Бо Путін програє переговори, тому, що програє на полі бою. Війна триває", - уклав Арестович.

Нагадаємо, 29 березня в Стамбулі пройшов черговий раунд переговорів між Україною і РФ. У підсумковому брифінгу учасники озвучили, що буде з Кримом, Донбасом і який "дипломатичний" варіант закінчення війни.

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