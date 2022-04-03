Начальник штаба полка "Азов" прокомментировал ситуацию, которая сейчас в Мариуполе, после кадров из освобожденных Бучи, Гостомеля, Ирпени.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 39-е сутки защищаюттся от российский оккупантов. Вчера, второго апреля, стало известно о полном освобождении Киевской области от врагов. Кадры городов, которые до этого были в оккупации, шокировали весь мир. Начштаба полка "Азов" прокомментировал, как обстоят дела в Мариуполе, где город окружен уже долго время.

"Ужасающие кадры из Ирпеня, Гостомеля, Бучи... Замордованные, убитые оккупантами гражданские в братских могилах, со связанными руками на улицах.

Да еще неизвестны потери Мариуполя, который до сих пор заблокирован российскими войсками и без связи.

Начальник штаба полка "Азов" капитан Богдан Кротевич прокомментировал ситуацию в Мариуполе сегодня и подчеркнул, что с врагом защитники Мариуполя будут говорить только на языке оружия!", - написано было в сообщении на страничке полка "Азов".

Начштаба также отметил, что более 90% Мариуполя уничтожено. Военный уверен, что цель российских войск - полностью уничтожить Мариуполь вместе с гражданским населением.

Напомним, оккупанты уходят из Сум и усиливают позиции в донецком направлении

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