Пиротехники ГСЧС Украины продолжают очистку территорий от взрывоопасных предметов. Об этом сообщает МВД Украины на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Особое внимание спасатели уделяют сельскохозяйственным угодьям, чтобы аграрии могли безопасно начать посевную. Обнаруженные элементы представляют реальную угрозу.
«3 апреля в Запорожской области на территории одного из населенных пунктов саперы обнаружили боевые элементы реактивной системы залпового огня «Торнадо С», а именно: кассетные элементы КОБЕ ЗБ30 в количестве 23 единицы и 27 кассетных осколочных элементов КОБЕ-77, представлявших угрозу миру» - рассказывают в сообщении МВД.
Известно, что наиболее опасные элементы пришлось транспортировать с помощью телескопической штанги.
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Мы также писали, возможность использования Россией химического и ядерного оружия в Украине прокомментировал Генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий вооруженных Сил США в Европе Бен Ходжес в интервью ТСН.
"Может. Но я думаю, что не станет. Он зло. Президент Байден прав, россияне заслуживают лучшего лидера, чем Путин. Но я не думаю, что он сумасшедший. Он зло.
Он не считается с жизнями людей, использует яд против собственных людей. Поэтому, он может использовать химическое и ядерное оружие. Но я не думаю, что он иррационален в российском понимании», - заявил генерал-лейтенант США.
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