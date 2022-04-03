На территории одного из населенных пунктов саперы обнаружили боевые элементы реактивной системы залпового огня «Торнадо С».

Пиротехники ГСЧС Украины продолжают очистку территорий от взрывоопасных предметов. Об этом сообщает МВД Украины на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Особое внимание спасатели уделяют сельскохозяйственным угодьям, чтобы аграрии могли безопасно начать посевную. Обнаруженные элементы представляют реальную угрозу.

«3 апреля в Запорожской области на территории одного из населенных пунктов саперы обнаружили боевые элементы реактивной системы залпового огня «Торнадо С», а именно: кассетные элементы КОБЕ ЗБ30 в количестве 23 единицы и 27 кассетных осколочных элементов КОБЕ-77, представлявших угрозу миру» - рассказывают в сообщении МВД.

Известно, что наиболее опасные элементы пришлось транспортировать с помощью телескопической штанги.

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"Может. Но я думаю, что не станет. Он зло. Президент Байден прав, россияне заслуживают лучшего лидера, чем Путин. Но я не думаю, что он сумасшедший. Он зло.

Он не считается с жизнями людей, использует яд против собственных людей. Поэтому, он может использовать химическое и ядерное оружие. Но я не думаю, что он иррационален в российском понимании», - заявил генерал-лейтенант США.

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