Вероятно, россияне решили отказаться от наступления на Северском и частично Слобожанском направлениях.

Оперативная информация Генштаба ВСУ на 18:00 3 апреля:

▪️На Сиверщине завершается вывод подразделений оккупационных войск на территорию Беларуси. Оккупанты продолжают вывозить из Украины в республику Беларусь награбленные транспортные средства и другое имущество.

▪️На Слобожанском направлении в течение дня обстановка существенных изменений не претерпела.

▪️На Донецком направлении противник проводит мероприятия по перегруппировке и усилению имеющихся войск. Так, подтверждается переброска отдельных подразделений из состава 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады (г. Черняховск Калининградской области) на территорию Донецкой и Луганской областей.

▪️ Противник продолжает нести потери в живой силе и военной технике. Так, в районе города Харькова, благодаря удачным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины, понесла значительные потери мотострелковая рота из состава 59-го танкового полка (потери личного состава полка составили около 80%).

▪️ Из-за значительных потерь личного состава, около 25 военнослужащих 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Ульяновска отказались участвовать в войне с Украиной и хотят уволиться.

▪️Ликвидирован заместитель командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковник Виталий Слабцов.

▪️Нарушение противником норм Международного гуманитарного права ежедневно подтверждается многочисленными жертвами среди мирных жителей в освобожденных населенных пунктах. Все факты документируются и подаются в международные судебные учреждения.

Итого победим! Слава Украине!

Напомним, Применение химического и ядерного оружия в Украине: в США спрогнозировали, чего ждать от путина.

Как сообщала Politeka, "Договорились уже, куда засунут": российский призывник огорошен от письма из армии.

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