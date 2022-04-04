Так, было уничтожено две единицы бронированной техники, сорок три автомобиля и миномет противника с расчетом, пишет Politeka.net со ссылкой на новую сводку Генштаба ВСУ.
Зенитно ракетными войсками Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки поражено 6 воздушных целей: три самолета (Су-34, Су-35 и самолет ретранслятор Ил-22), один вертолет и две крылатые ракеты. Что касается воздушного пункта управления на базе Ил-22, то стало известно, что самолет поврежден, разгерметизирована кабина, пилотами совершена аварийная посадка на аэродроме Ростов.
Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистических центрах.
Истребители Воздушных Сил ВСУ предотвращают деятельность авиации врага, осуществляют прикрытие ударных групп, бомбардировочной и штурмовой авиации.
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Напомним, ранее стало известно, что пилот, сбитого 3 апреля в районе Изюма российского самолета Су-34, был пойман.
Теперь он в плену украинских военных. Попытки россиян эвакуировать его вертолетами провалились.
Напомним, в Россия начала скрытая мобилизация.
Также Politeka.net писала, что в Белом доме заявили, что до окончания войны в Украине еще долго.
Кроме того Politeka.net сообщала, что обнародованы части и подразделения оккупантов, которые творили зверства на Киевщине.