На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбито семь вражеских атак.

Так, было уничтожено две единицы бронированной техники, сорок три автомобиля и миномет противника с расчетом, пишет Politeka.net со ссылкой на новую сводку Генштаба ВСУ.

Зенитно ракетными войсками Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки поражено 6 воздушных целей: три самолета (Су-34, Су-35 и самолет ретранслятор Ил-22), один вертолет и две крылатые ракеты. Что касается воздушного пункта управления на базе Ил-22, то стало известно, что самолет поврежден, разгерметизирована кабина, пилотами совершена аварийная посадка на аэродроме Ростов.

Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистических центрах.

Истребители Воздушных Сил ВСУ предотвращают деятельность авиации врага, осуществляют прикрытие ударных групп, бомбардировочной и штурмовой авиации.

Напомним, ранее стало известно, что пилот, сбитого 3 апреля в районе Изюма российского самолета Су-34, был пойман.

Теперь он в плену украинских военных. Попытки россиян эвакуировать его вертолетами провалились.

Напомним, в Россия начала скрытая мобилизация.

Также Politeka.net писала, что в Белом доме заявили, что до окончания войны в Украине еще долго.

Кроме того Politeka.net сообщала, что обнародованы части и подразделения оккупантов, которые творили зверства на Киевщине.