Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.
Під час відбору кандидатів перевага надається особам, що вже мають бойовий досвід. Мобілізації підлягають рядовий, сержантський та офіцерський склад.
Також визначені основні регіони для проведення мобілізації: Краснодарський край, Пермський край, республіки Дагестан, Інгушетія, Калмикія.
Основним мотиваційним чинником для резервістів залишається матеріальне заохочення. Крім того, серед російського населення поширюється думка, що учасники війни з Україною можуть покращити своє матеріальне становище за рахунок так званих “трофеїв”, тобто грабежу і мародерства.
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Командування збройних сил рф розраховує залучити під час мобілізації приблизно 60 тисяч осіб.
Нагадаємо, російські окупанти тягнуть з покинутих українських домівок все підряд – від жіночої білизни і косметики, до сервізів и коврів.
Більш того, є інформація, що дещо з награбованого вони продають на базарі в Білорусі.
Нагадаємо, Арестович оприлюднив список частин і підрозділів, які коїли звірства на Київщині.
Також Politeka.net писала, що генерал США оцінив ризик участі Білорусі в війні в Україні.
Крім того Politeka.net повідомляла, що Зеленський звернувся до українців після кадрів з Бучі.