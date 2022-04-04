В Росіїї розпочато заходи прихованої мобілізації резервістів, з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

Під час відбору кандидатів перевага надається особам, що вже мають бойовий досвід. Мобілізації підлягають рядовий, сержантський та офіцерський склад.

Також визначені основні регіони для проведення мобілізації: Краснодарський край, Пермський край, республіки Дагестан, Інгушетія, Калмикія.

Основним мотиваційним чинником для резервістів залишається матеріальне заохочення. Крім того, серед російського населення поширюється думка, що учасники війни з Україною можуть покращити своє матеріальне становище за рахунок так званих “трофеїв”, тобто грабежу і мародерства.

Командування збройних сил рф розраховує залучити під час мобілізації приблизно 60 тисяч осіб.

Нагадаємо, російські окупанти тягнуть з покинутих українських домівок все підряд – від жіночої білизни і косметики, до сервізів и коврів.

Більш того, є інформація, що дещо з награбованого вони продають на базарі в Білорусі.

Нагадаємо, Арестович оприлюднив список частин і підрозділів, які коїли звірства на Київщині.

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