У мережі показали фотографії російських нелюдів, які були в Бучі і творили звірства, які тепер побачив весь світ.

У телеграм-каналах користувачі відшукали і поширили фотографії бездушних "асвабадітелей", які творили дикі звірства в Бучі. Фотографії з цього затишного містечка біля Києва цими вихідними облетіли і сколихнули весь світ. Тепер же в мережі показали обличчя нелюдів, які можуть бути причетні до вбивств мирних жителів Бучі, а також інших міст під Києвом.

"У Бучі стояла в / ч 51460 з села Князе-Волконське Хабаровського краю. Незабаром всіх цих вбивць, ґвалтівників і мародерів знатимуть все поіменно", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу "Україна зараз", де і опублікували фото.

Тим часом радник глави офісу президента Олексій Арестович оприлюднив список частин і підрозділів ЗС РФ, які вчинили військові злочини в Бучі, Гостомелі та Ірпені.

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