У телеграм-каналах користувачі відшукали і поширили фотографії бездушних "асвабадітелей", які творили дикі звірства в Бучі. Фотографії з цього затишного містечка біля Києва цими вихідними облетіли і сколихнули весь світ. Тепер же в мережі показали обличчя нелюдів, які можуть бути причетні до вбивств мирних жителів Бучі, а також інших міст під Києвом.
"У Бучі стояла в / ч 51460 з села Князе-Волконське Хабаровського краю. Незабаром всіх цих вбивць, ґвалтівників і мародерів знатимуть все поіменно", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу "Україна зараз", де і опублікували фото.
Тим часом радник глави офісу президента Олексій Арестович оприлюднив список частин і підрозділів ЗС РФ, які вчинили військові злочини в Бучі, Гостомелі та Ірпені.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
ЗСУ збили бомбардувальник окупантів на Харківщині: з’явилося відео та перехоплення розмови
Сильний дощ хлине на Дніпро: оголошено штормове попередження
Прошиває навиліт: бійці ЗСУ вже знищують вертольоти ворога унікальною зброєю
Українські захисники розгромили угруповання ворога на Донеччині: "За кілька годин"
Нагадаємо, ЗСУ успішно збили черговий винищувач-бомбардувальник Су - 34: ще мінус 36 мільйонів доларів окупантів.
Як повідомляла Politeka, "Бригада знову зганьбилася": окупант поскаржився на критичну ситуацію російських військ, хотів медаль героя Росії.
Також Politeka писала, що ЗСУ відбили сім атак ворога на двох напрямках: знищили десятки військових авто і літаки.