Командование противника, готовясь к наступательной операции на востоке Украины, осуществляет развертывание элементов оперативного построения наступательной группировки и наращивает систему управления.

Об этом докладывают в Генштабе ВСУ, пишет Politeka.net.

Согласно обновленным данным, оккупационные войска проводят также перегруппировку и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге Украины.

Продолжается формирование и перемещение дополнительных подразделений рф для участия в боевых действиях на территории Украины.

В то же время на Полесском направлении остается высокая вероятность ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры вражескими самолетами, которые действуют с белорусских аэродромов.

В Генштабе ВСУ также отмечают перемещение подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск с территории республики беларусь в рф. Перемещение вооружения, военной техники и личного состава осуществляется железнодорожным транспортом и воздушным путем.

По имеющейся информации, отдельные подразделения 35-й общевойсковой армии (Белогорск) и 36-й общевойсковой армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа размещены в районах населенных пунктов Речица и Ямполь (Гомельская область республики беларусь).

На Северском направлении противник завершил отвод подразделений из состава Центрального военного округа на территорию Курской области и начал их дальнейшее перемещение.

Напомним, ранее появилась информация, что российские захватчики пересмотрели стратегию войны в Украине - они сосредоточились на оккупации Донбасса и других восточных регионов к 9 мая. Об этом рассказали американскому телеканалу CNN несколько чиновников, знакомые с последними разведданными.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ проводит скрытую мобилизацию.

Также сообщалось, что оккупанты замучили спортсмена из Книги рекордов Украины.

Кроме того Politeka.net писала, что в Генштабе ВСУ предупредили о новых ударах по Харькову.