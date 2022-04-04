Прокуратура порушила кримінальну справу за цим фактом (ст. 438 ККУ). Максимальне покарання за цією статтею — довічне ув'язнення.

У Боромлі Сумської області російсько-окупаційні війська катували і вбили марафонця з Книги рекордів України Сергія Проневича. Про це повідомила в Facebook керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

"Як і всіх людей, мене приголомшила страшна звістка про хлопця з Сумщини, якого катували і вбили російські військові. Його тіло було знайдено вже після звільнення Боромлі, через тиждень після зникнення. Неймовірно важко про це писати, але ним виявився рекордсмен України Сергій Проневич... надія нації розтоптана брудним чоботом", — написала вона.

До Національного реєстру рекордів у 2019 році був внесений його рекорд — у повній військовій амуніції Сергій пробіг марафонську дистанцію за 4 години 36 хвилин.

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