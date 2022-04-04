Как пишет Politeka.net, украинцы уже 40-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время врага удалось не только остановить, но и выгнать из части территории Украины, вернув контроль полностью над Киевской областью. После этого весь мир увидел трагедию Бучи. А сегодня, четвертого апреля, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал о новых обстрелах города, обратившись к жителям города в своем тг-канале.
"Снова кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон.
Всю информацию сообщу вам впоследствии.
Не публикуем фото и видео! Не помогаем врагу!", - написал Сенкевич.
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