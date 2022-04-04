Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал о новых обстрелах областного центра и обратился к жителям города.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 40-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время врага удалось не только остановить, но и выгнать из части территории Украины, вернув контроль полностью над Киевской областью. После этого весь мир увидел трагедию Бучи. А сегодня, четвертого апреля, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал о новых обстрелах города, обратившись к жителям города в своем тг-канале.

"Снова кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон.

Всю информацию сообщу вам впоследствии.

Не публикуем фото и видео! Не помогаем врагу!", - написал Сенкевич.

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