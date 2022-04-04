Президент Владимир Зеленский побывал в освобожденной Буче, жуткие кадры из которой облетели весь мир.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бучу, в которой обнаружены свидетельства массовых убийств мирных жителей. Он осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой и пообщался с местными жителями. Об этом сообщает в своем телеграмм-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

Также Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.

Во время его сегодняшней поездки в Бучу корреспондент Би-би-си спросил у Зеленского – считает ли он все еще возможным обсуждать мир с россией.

На это президент ответил: "Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия".

Ранее сообщалось, что после того, как Киевщину освободили от российских оккупантов, вскрылись жуткие преступления этих извергов. На улицах Бучи, Гостомеля, Ирпеня выявили сотни тел погибших мирных жителей. Кадры из Бучи облетели весь мир.

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