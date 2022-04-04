Замглавы полка "Азов" рассказал, сколько техники и оккупантов удалось им уничтожить за прошлые сутки в Мариуполе.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 40-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врагов, но и пойти в контрнаступление по ряду направлений. Но ситуация остается сложной в Мариуполе, где оккупант полностью блокирует город. Замглавы полка "Азов" сообщил, сколько удалось уничтожить оккупантов за прошлые сутки в городе.

"В сутки бойцы полка Азов уничтожили 2 танка, 1 МТЛБ с ЗУ и много вражеской пехоты.

Мы верим в каждого из нас – в каждого защитника Мариуполя! Мы верим в Украину, мы верим в военно-политическое руководство, и мы безгранично любим нашу Родину!

Мариуполь – это Украина!", - сообщил боец.

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