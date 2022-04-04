Как пишет Politeka.net, украинцы уже 40-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врагов, но и пойти в контрнаступление по ряду направлений. Но ситуация остается сложной в Мариуполе, где оккупант полностью блокирует город. Замглавы полка "Азов" сообщил, сколько удалось уничтожить оккупантов за прошлые сутки в городе.
"В сутки бойцы полка Азов уничтожили 2 танка, 1 МТЛБ с ЗУ и много вражеской пехоты.
Мы верим в каждого из нас – в каждого защитника Мариуполя! Мы верим в Украину, мы верим в военно-политическое руководство, и мы безгранично любим нашу Родину!
Мариуполь – это Украина!", - сообщил боец.
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