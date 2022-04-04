Как пишет Politeka.net, украинцы воюют уже 40-е сутки за свою свою землю с российскими оккупационными войсками. За это время врага удалось остановить и по некоторым направлениям полностью отбросить. Генштаб ВС Украины опубликовал новую сводку у себя на страничке в Фейсбук.

"Несмотря на так называемое "официальное" российское количество потерь периодически становится известно о потерях отдельных частей и подразделений оккупантов. По имеющейся информации, потери 20-й мотострелковой дивизии (Камишин, Волгоградская область) 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, в частности: 33-го, 255-го, 294-го мотострелковых полков, вернувшихся в пункты постоянной дислокации, составили 40% личного состава, вооружения и военной техники. Как следствие – значительная часть военнослужащих, которым удалось вернуться, пытается уволиться", - было отмечено в публикации.

Напомним, заканчиваются запасы лекарств и еды: ситуация во временно захваченном рашистами Херсоне ухудшается

Также Politeka сообщала, что мэр Мариуполя рассказал, сколько людей остается в заблокированном городе

А еще Politeka писала, что как оккупанты обращались с украинскими военнопленными женщинами



