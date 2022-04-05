Враг осуществляет перегруппировку войск и сосредоточивает усилия на подготовке наступательной операции на востоке.

Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВСУ, пишет Politeka.net.

Цель этих действий - установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Противник пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобугском районах.

Продолжается перемещение выведенных из Полесья и Северщины подразделений в новые районы оперативного назначения. Завершена передислокация войск Центрального военного округа с территории Украины.

После завершения восстановления боеспособности, будут перемещены в район населенного пункта Валуйки и включены в состав наступательных группировок.

В Генштабе также отмечают движение колонн вооружения и военной техники по территории Республики Беларусь в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны.

Значительная часть самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил Вооруженных сил рф перебазирована с аэродромов Республики Беларусь на территорию России.

Силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии, балтийского и северного флотов враг сосредоточил основные усилия на подготовке к возобновлению наступательных действий, а также попытке окружения группировки Объединенных сил.

Противник осуществляет пополнение запасов продовольствия, горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

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