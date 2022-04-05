Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВСУ, пишет Politeka.net.
Цель этих действий - установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.
Противник пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобугском районах.
Продолжается перемещение выведенных из Полесья и Северщины подразделений в новые районы оперативного назначения. Завершена передислокация войск Центрального военного округа с территории Украины.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Надежда нации растоптана грязным сапогом": оккупанты замучили спортсмена из Книги рекордов Украины
Появилась информация об ограблении дачи Зеленского: на что позарились оккупанты
"Почти наверняка": в разведке Британии назвали ключевую цель оккупантов в Украине
Вероятность захвата Киева, генерал США спрогнозировал, чего ждать: «Это не отвод»
После завершения восстановления боеспособности, будут перемещены в район населенного пункта Валуйки и включены в состав наступательных группировок.
В Генштабе также отмечают движение колонн вооружения и военной техники по территории Республики Беларусь в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны.
Значительная часть самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил Вооруженных сил рф перебазирована с аэродромов Республики Беларусь на территорию России.
Силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии, балтийского и северного флотов враг сосредоточил основные усилия на подготовке к возобновлению наступательных действий, а также попытке окружения группировки Объединенных сил.
Противник осуществляет пополнение запасов продовольствия, горюче-смазочных материалов и боеприпасов.
Напомним, ранее стало известно, могут ли Путина взять под стражу.
Также Politeka.net писала, что появились новые кадры с улиц освобожденного Ирпеня - теперь в городе вместо цветочных клумб - могилы.
Кроме того Politeka.net писала, что ВСУ разгромили дивизион российских "Ураганов".