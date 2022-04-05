Про це вона заявила в інтерв'ю швейцарській Le Temps.

Підкреслимо, що Карла дель Понте представляла сторону звинувачення на суді проти Слободана Мілошевича.

В інтерв'ю дель Понте назвала Путіна "військовим злочинцем" і запевнила, що видача ордера на його арешт стане важливим сигналом того, що "слідча робота проведена".

При цьому вона назвала видачу ордера - "єдиним існуючим інструментом, який дозволяє заарештувати винного у військовому злочині і передати його справу в Міжнародний кримінальний суд".

У той же час дель Понте визнала, що підписаний ордер зовсім не означає, що Путін дійсно буде взятий під варту.

"Якщо він залишиться в Росії, цього ніколи не станеться. Але він більше не зможе покинути свою країну, і це стане ясним сигналом того, що проти нього виступають багато держав", – запевнила екс-прокурор.

Тим часом на звірства в Бучі відреагували в США і НАТО.

Так, Держдеп США обіцяє допомогти задокументувати будь-які звірства окупантів проти цивільного населення України.

"Ви не можете сприймати ці кадри інакше, ніж удар під дих. З самого початку агресії ми сказали, що, на нашу думку, російські війська скоюють військові злочини", - завив держсекретар Ентоні Блінкен.

Також офіційний представник Держдепу Нед Прайс анонсував нові санкції проти РФ як відповідь на вбивства в Бучі.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвав вбивства окупантами людей у Бучі звірствами і заявив, що "такого жорстокого ставлення до мирного населення не було в Європі протягом десятиліть".

У свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що найближчими днями Захід погодиться на подальші санкції проти Росії, зокрема через звірства, скоєні в Бучі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звернувся до українців після кадрів з Бучі.

Також Politeka.net повідомляла, що у РФ почалася прихована мобілізація.

Крім того Politeka.net писала, що бійці ЗСУ завдали потужного удару по колонах і літаках окупантів.