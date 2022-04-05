Відповідні кадри опублікував радник глави МВС Антон Геращенко, пише Politeka.net.

«Ірпінь. Замість квіткових клумб - могили у дворах житлових комплексів...",-прокоментував страшні кадри Геращенко, на деяких з яких також видно тіла тих, кого не змогли поховати через постійні обстріли.

В кадр також потрапили могили жінки та її сина 2009 року народження.

Раніше мер Ірпеня Олександр Макрушин повідомив, що в місті, тільки за попередніми даними, загинули до 300 цивільних і до 50 військових.

"Люди, які їм не подобалися (росіянам-ред.) - їх просто розстрілювали.

Я розповім, може, комусь не сподобається, але це правда. Танками вони українців, які були вбиті, розчавлювали, просто вдавлювали в асфальт. На це було страшно дивитися», - повідомив Макрушин.

Додамо, що кількість мирних жителів, загиблих від рук росіян в Київській області, зростає щодня. Так, за словами заступника Міністра оборони Ганни Маляр, процес підрахунку точної кількості загиблих на Київщині може тривати місяцями.

У той же час в мережі з'явилися супутникові кадри братської могили в Бучі на території церкви.

За деякими даними, в могилі поховано близько 150 мирних громадян.

За інформацією компанії Maxar Technologies, довжина виритої могили становить близько 14 метрів, а перші ознаки розкопок з'явилися ще 10 березня (через 16 днів після вторгнення).

«Підлі напади Росії на мирних жителів в Ірпені та Бучі є ще одним доказом того, що Путін і його армія скоюють військові злочини в Україні. Ніяке спростування або дезінформація Кремля не можуть приховати те, що, як ми всі знаємо, є правдою: Путін у відчаї, його вторгнення зазнає невдачі, а рішучість України ніколи не була така сильна», — прокоментував злодіяння окупантів на території Київської області прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Нагадавши, Зеленський звернувся до українців після страшних знімків з Бучі.

Також повідомлялось, що Сумську область практично звільнили від загарбників.

Також Politeka.net писала, що втрати окупантів досягли нових величезних цифр.