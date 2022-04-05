Пара Су-35 оккупантов с территории Беларуси нанесли удар крылатыми ракетами по территории Украины.

Об этом сообщили в Воздушном командовании «Запад» Воздушных Сил ВС Украины, пишет Politeka.net.

Это случилось ночью, 5 апреля.

"Вероятно, что целями рашистов должны были стать объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено три крылатые ракеты, четвертая - была повреждена, что не дало ей возможности точно попасть в цель", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что наведение ракет противником и ведение разведки относительно результатов удара осуществлялось двумя БПЛА оперативно-тактического уровня, которые тоже уничтожены подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад".

Напомним, ранее стало известно, что ночью силы ПВО уничтожили вражескую ракету в небе над Волынью.

Кроме того враг выпустил две ракеты по Синельниковскому району, которые были также сбиты силами нашей ПВО. Обошлось без пострадавших.

Еще две ракеты с кассетными минами прилетели на территорию Великомихайловской ОТГ Днепропетровской области. Одна женщина погибла, взяла в руки кассетную мину.

Кроме того российские оккупанты во время обстрелов Мариуполя нанесли удар по иностранному сухогрузу, который был пришвартован в городском порту.

В результате обстрелов ранен один член экипажа, а в машинном отделении судна начался пожар.

Напомним, Владимир Зеленский предупредил Россию об очередных последствиях за полномасштабное вторжение.

Также Politeka.net писала, что штурм на Луганщине вражескими войсками провалился.

Кроме того Politeka.net сообщала, что разведка Британии обнародовала новые данные относительно ситуации в Украине.