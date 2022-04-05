"Росія концентрує там значну кількість військових і техніки, і ця активність говорить, що введених санкцій занадто мало»

Про це у своєму новому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, пише Politeka.net.

Так, за його словами, Україна продовжує готуватися до ще більш жорсткої активності окупантів на східному і південному напрямках.

«Ми знаємо, що вони збираються робити на Донбасі. Знаємо, що вони збираються робити біля Харкова, в деяких інших районах країни», - заявив Зеленський, додавши, що ворог концентрує там значну кількість військових і техніки.

І ця активність, зазначив президент, сигналізує про те, що введених проти Росії санкцій занадто мало.

"Буде більше. Якщо керівництво Росії не почне реально шукати мир, реально домовлятися про мир, то вони заведуть свою державу в найгірший стан за останні 50 років. Так звані лихі 90-ті будуть здаватися ситими і спокійними", — запевнив Володимир Зеленський.

Говорячи про трагедію в Бучі, Зеленський висловив припущення, що кількість убитих і закатованих росіянами людей може виявитися більше, ніж 300 осіб.

Він зазначив, що Україна тільки почала розслідування всіх військових злочинів російських окупантів.



"Ймовірно, перелік жертв буде значно більшим, коли буде перевірено все місто. І це тільки одне місто. Одна з багатьох українських громад, яку вдалося захопити російським військовим. Вже є інформація про те, що в Бородянці та деяких інших звільнених містах кількість жертв окупантів може бути ще більшою...", – запевнив глава держави.

Додамо, що нові санкції ЄС проти Росії можуть бути прийняті завтра, 6 квітня. Про це повідомили в МЗС Франції.

Тим часом в Американському інституті дослідження війни припустили, що Росія готує наступ на місто Слов'янськ в спробі з'єднатися зі своїми частинами в Донбасі.

Нагадаємо, раніше були оприлюднені нові дані розвідки Британії.

Також повідомлялось, що вбитих російськими загарбниками мешканців Ірпеня ховали прямо у дворах житлових комплексів.

Крім того Politeka.net писала, що ЗСУ розгромили дивізіон російських "ураганів".