Глава Николаевской области Виталий Ким опубликовал видео, на котором видно попадание в детскую больницу в областном центре.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 41-е сутки защищают себя от российский оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление, но и пойти в контрнаступление по нескольким направлениям. Но это не мешает оккупантам проводить обстрелы мирных городов дальным оружием. Глава Николаевской области Виталий Ким показал, как российские войска ударили по детской больнице. Видео губернатор опубликовал у себя в тг-канале.

На кадрах можно увидеть стоянку автомобилей, на которой можно увидеть поднявшуюся пыль после попадания снаряда.

"Вчерашний удар по секретному медицинскому объекту - детская больница", - написано было под видео.



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