Британское информационное агентство Reuters приводит подробности о том, какие санкции против россии обсуждаются сейчас в ЕС.
Так, стало известно, что лидеры и дипломаты государств-членов Евросоюза обсуждают такие ограничения:
- запрет на импорт угля, древесины, химикатов и другой продукции из россии — на 9 миллиардов евро в год;
- запрет на поставки в Россию полупроводников, компьютеров, технологий для газовой промышленности, транспорта и других отраслей — на 10 миллиардов евро в год;
- закрытие границ для российских грузовиков и судов (исключение — для поставок энергетических продуктов, продовольствия и лекарств);
- санкции против ВТБ и ещё трёх банков, уже отключенных от SWIFT;
- дополнительные ограничения в отношении олигархов.
Ранее сообщалось, что в странах Европы началась массовая высылка российских дипломатов по всему миру. Так, Германия высылает 40 российских дипломатов. Польша решила выдворить из страны 45 дипломатов РФ. Италия объявила о том, что высылает 40 дипломатов России. Франция потребовала, чтобы 35 российских дипломатов покинули страну. Дания дала две недели на то, чтобы 15 представителей РФ покинули страну.
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