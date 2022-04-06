Четырехлетнего Сашу, пропавшего 10 марта во время боевых действий под Вышгородом, нашли. Малыш погиб.

Об этом в Instagram сообщила его мама Анна Яхно.

"Сегодня мы нашли тело Сашеньки. Я благодарю каждого, кто верил, кто помогал в поисках, благодарю каждого за ваши молитвы и веру, благодарю за поддержку. Благодаря вам мой сыночек встретился со мной. Сашенька, наш маленький ангел уже на небесах. Сегодня его душа обрела покой", - написала Анна Яхно.

Когда началась осада и бомбежки российскими оккупантами, Саша как раз находился у бабушки в Сухолучье Вышгородского района.

Из-за разрушенных мостов и заблокированных российскими войсками дорог люди остались заблокированными и приняли решение эвакуироваться на лодках.

На следующий день нашли перевернутую лодку и бабушку Саши. Она утонула, но мальчика, который был в спасательном жилете, нигде не было, поэтому родные продолжали верить в чудо. Объявление о поисках и фото мальчика облетели все соцсети.

«В последний раз мы с Сашей разговаривали 9 марта, он был в очень положительном настроении, сказал: "Мамочка, мы очень скоро увидимся, как только перестанут стрелять". Мои дни сейчас слились в один сплошной временный отрезок – поиски... Я получила сообщение со словами поддержки со всего мира, бесконечное количество фото похожих деток, но только похожих», - рассказывала мама Саши.

По некоторым данным, лодка утонула, потому что оккупанты успели ее расстрелять.

«По моим данным, рашисты расстреляли лодку. И именно поэтому она перевернулась, а люди погибли», - сообщила журналистка Ольга Омельянчук.

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