Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что самая сложная ситуация наблюдается на Донбассе и на Харьковском направлении.

Об этом он сказал в видеообращении в ночь на 6 апреля.

«Наиболее сложно, как и в предыдущие дни, на Донбассе, на Харьковском направлении. Но мы продолжаем делать все для того, чтобы у наших защитников, у наших защитниц было чем останавливать российские войска», - заявил Зеленский.

Президент также отметил, что несмотря на то, что оккупанты преобладают численно, ВСУ удерживают большинство направлений.

"Я хочу поблагодарить всех наших защитников, всех наших защитников за то, что это возможно. За то, что Вооруженные силы Украины удерживают большинство направлений, на которых враг пытался прорваться вглубь страны», – заявил Зеленский.

Напомним, президент Франции Макрон ответил на приглашение Зеленского посетить Киев.

Как сообщала Politeka, Зеленский выступил на Совбезе ООН и назвал два варианта развития событий.

Также Politeka писала, что Зеленский раскрыл, чем Украина компенсирует численное превосходство противника