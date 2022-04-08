В первый день войны Аня и Денис Яцюк решили покинуть Киев и с двумя дочками перебраться на дачу в Севериновку. Они быстро собрались и уехали. Сначала там было тихо, но со временем семья решила выехать в Умань. По дороге в Умань с ними произошла трагедия.

Историю семьи рассказали журналисты Обозревателя.

Брат Дениса Владимир, сейчас проживает за границей, он постоянно созванивался с семьей и звал их к себе. Но Денис и Аня решили пока не уезжать из Украины, потому поехали жить на дачу под Киевом.

В Севериновке россиян не было, правда, была слышна стрельба в районе Мотыжина и других сел. Но семья Яцюк не собиралась никуда ехать оттуда. Но уже 3 марта они почему-то решили покинуть дачу и уехать в Умань.

Семья ехала двумя машинами. В одной была Аня с младшей дочерью Лерой, в другой – Денис со старшей Ариной. Когда они выехали на трассу в районе села Мотыжин оба автомобиля обстреляли россияне.

Маму и папу девочек убили. С ними еще ехали крестные, собака и два кота, которых тоже убили. Затем к автомобилям подъехали россияне, и забрали детей.

"Младшую они просто высадили в селе Копылово, буквально в первой хате. А вот Арину, которая была ранена в бедро, увезли с собой и ничего мы о ней не знаем. Мы очень надеемся отыскать ее", – говорит Владимир.

Младшую девочку родные забрали домой. Они надеются, что старшую Арину оккупанты тоже где-то высадили. И просят всех, кто что-то знает или видел девочку, сообщить близким: +48796675250 – Володя и Оксана, тетя и дядя девочек.

Напомним, враг заканчивает подготовку, решающая битва за Донбасс все ближе.

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