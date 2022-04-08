Разом з депутатом Київради Георгієм Зантарая директор Солом'янського ринку в Києві Іван Лісовий і Андрій Андрєєв завезли допомогу в Бородянку, Макарів і найближчі населені пункти сільської місцевості.
Про це Георгій Зантарая відзвітував на своїй сторінці у Фейсбук, де також показав зруйновані після обстрілів окупантів будівлі.
» Пишу з важким серцем, тому що від побаченого перехоплює дух... важко описати словами, що таке війна насправді, хоча мені вже вдруге в житті довелося зіткнутися з цим жахом " - ділиться думками після побаченого Георгія Зантарая.
Він розповідає, що найбільше в населених пунктах під Києвом постраждало мирне населення, тому ненависть до армії окупантів буде тільки глибше.
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"Всі росіяни, причетні до цих звірств-тварини і повинні відповісти за скоєні злочини проти України та її населення. Ми не забудемо і не пробачимо! А поки робимо все можливе для перемоги!"- додає Зантарая.
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Нагадавши, раніше мер Дніпра закликав евакуювати з міста жінок, дітей і літніх людей.
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