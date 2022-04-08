Работники ремонтных бригад на Сумщине и Харьковщине подорвались на российских минах.

Выехавшие по вызову работники Тростянецкой РЭС взорвались на мине, оставленной военнослужащими рф. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, 7 апреля работники Тростянецкой распределительной электросети выехали по вызову для возобновления электроснабжения. В окрестностях села Белка Ахтырского района Сумской области их автомобиль взорвался на мине, оставленной военнослужащими вооруженных сил рф. Один работник погиб на месте, еще двое получили осколочные ранения разной степени тяжести.

О еще одной аналогичной трагедии сообщили из Харьковщины. Там сотрудники "Харьковоблэнерго" на служебном автомобиле подорвались на российской мине.

Происшествие случилось 8 апреля на окраине Дергачев Харьковской области. Бригада энергетиков направлялась на устранение аварийного повреждения электросети. По предварительным данным, служебный пикап на грунтовой дороге наехал на мину. В результате взрыва два работника Дергачевского РЭС получили ранения, их доставили в больницу и сейчас оперируют. Автомобиль уничтожен полностью.

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