Кроме того, есть 70 неопознанных тел, которые нельзя идентифицировать.

В результате бомбардировок и обстрелов оккупантов в Чернигове погибли около 700 человек, десятки тел невозможно опознать. Об этом городской голова Чернигова Владислав Атрошенко сказал в ходе онлайн-брифинга восьмого апреля.

Городской глава сказал, что может пока назвать лишь приблизительную цифру – это 700 человек.

«Это совокупно военных и гражданских. Кроме того, есть 70 тел неопознанных, которые мы не можем идентифицировать, кто это за люди», – отметил он.

Отмечается, самое сложное в том, что около 40 человек еще числятся пропавшими без вести.

«Есть понимание причины, но доказательств нет», - сказал Атрошенко.

На данный момент в городе остаются от 80 до 95 тысяч жителей Чернигова.

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