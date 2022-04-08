В результате бомбардировок и обстрелов оккупантов в Чернигове погибли около 700 человек, десятки тел невозможно опознать. Об этом городской голова Чернигова Владислав Атрошенко сказал в ходе онлайн-брифинга восьмого апреля.
Городской глава сказал, что может пока назвать лишь приблизительную цифру – это 700 человек.
«Это совокупно военных и гражданских. Кроме того, есть 70 тел неопознанных, которые мы не можем идентифицировать, кто это за люди», – отметил он.
Отмечается, самое сложное в том, что около 40 человек еще числятся пропавшими без вести.
"Доказательство преступлений": добыты секретные документы оккупантов, в СБУ раскрыли подробности
Враг заканчивает подготовку, решающая битва за Донбасс все ближе: "Им нужна галочка..."
Парашют даже не раскрылся: в Сеть слили кадры с места крушения российского Су-34 на Киевщине
"Уже нет сомнения": стало известно, почему высадка десанта рф невозможна в Одессе
Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
«Есть понимание причины, но доказательств нет», - сказал Атрошенко.
На данный момент в городе остаются от 80 до 95 тысяч жителей Чернигова.
Также собщалось, ЕС принял пятый раунд санкций против России из-за ее военной агрессии против Украины. Санкции направлены на усиление давления на российское правительство и экономику, а также на ограничение ресурсов Кремля для агрессии.
Согласованный пакет включает ряд мер, направленных на усиление давления на российское правительство и экономику, а также на ограничение ресурсов Кремля для агрессии.
Напомним, в Британии отреагировали на атаку по вокзалу в Краматорске: «Привлечем к ответственности Путина»
Как сообщала Politeka, Россия ответит за все зверства в Украине-заявили в ЕС
Также Politeka писала, что Борис Джонсон дал честную оценку действиям рф в Украине