Оккупанты нанесли очередной удар по Северодонецку Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай в субботу, 9 апреля.
Росияне штурмуют Рубежное и Попасную и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов. Так, оккупанты обстреляли старые районы Северодонецка в полночь в ночь на субботу. В результате удара пламенем загорелся многоквартирный дом. Число жертв уточняется.
Напомним, что в течение минувшего дня врагом разрушено 11 объектов, из которых восемь – жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной, Золотом.
Тем временем на фронте Луганщины и Донетчины отбито семь атак врага украинские защитники уничтожили девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника, сбили два вертолета и одну крылатую ракету.
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