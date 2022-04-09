Русские штурмуют Рубежное и Попасную и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов.

Оккупанты нанесли очередной удар по Северодонецку Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай в субботу, 9 апреля.

Росияне штурмуют Рубежное и Попасную и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов. Так, оккупанты обстреляли старые районы Северодонецка в полночь в ночь на субботу. В результате удара пламенем загорелся многоквартирный дом. Число жертв уточняется.

Напомним, что в течение минувшего дня врагом разрушено 11 объектов, из которых восемь – жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной, Золотом.

Тем временем на фронте Луганщины и Донетчины отбито семь атак врага украинские защитники уничтожили девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника, сбили два вертолета и одну крылатую ракету.

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Как сообщала Politeka, оккупанты прикрывались местными жителями и воровали все, что могли: "Каждые два дня менялись машины..."

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