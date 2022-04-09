Радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі проекту Freedom поділився думкою про те, чому в рф вже хочуть закінчити війну в Україні. Так, спікер вважає, що є кілька ознак, серед яких великі втрати і санкції Заходу.

Зокрема, є заява прес-секретаря путіна дмитра пєскова, що російські війська несуть значні втрати і Росія сподівається на мирну угоду з Україною.

"Вони хочуть закінчити війну, тому що поєднання поразок на полі бою і санкцій, які ламають хребет їх економіки, ставить під питання соціально-політичне становище всередині самої рф. У будь-якому випадку в Росії буде оголошено, що всі цілі "спецоперації" в Україні досягнуті. Більше того, такі заяви вже робляться", - вважає Арестович.

Раніше Олексій Арестович пояснив, чому Україна не зможе жити в світі поки існує рф. Навіть після закінчення цієї війни загроза майбутніх зіткнень з росією залишиться для України неминучою. Таку заяву зробив радник глави офісу президента України в інтерв'ю Сергію Іванову. Арестович упевнений в тому, що в найближчому майбутньому Україна може піддатися новим нападам з боку Росії. За словами Арестовича, наступні "раунди" протистояння можуть відбутися вже до 2032-2035 років.

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