Украинцев предупредили об опасных предметах, которые оставляют оккупанты, которые отступают.

Как пишет Politeka.net, украинцы 45-е сутки продолжают защищаться от российских оккупационных войск. За это время не только удалось остановить наступление, но и вернуть контроль над рядом областей. Отступая, оккупанты, начинают минировать различные предметы. "Украина сейчас" в своем тг-канале предупредила украинцев об опасных предметах.

"Тысячи боеприпасов остаются недетонированными после вражеских обстрелов. А еще русские, отступая, хаотично проходят все, что могут: трупы убитых ими людей, детские игрушки, дома, детсады и даже свою брошенную технику.

‼️Призываем:

Возвращайтесь в родные города и села после официального разрешения государственных органов и местных властей.

Не ходите в темные помещения. Не открывайте ничего вслепую.

Не гуляйте по лесам и полям, ходите только по проверенным тропам и дорогам с твердой поверхностью.

Не пытайтесь разминировать взрывоопасные предметы своими руками. Сразу сообщите о них специалистам ГСЧС по номеру 101", - написано в публикации.

Также были показаны взрывчатка, при помощи которых обычно оккупанты предметы и местность.

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