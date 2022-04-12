Таковы данные британской разведки, опубликованные на странице в Twitter Министерства обороны Великобритании.
Так, в разведке сообщают об эскалации военных действий оккупантов на Донбассе в ближайшие 2-3 недели.
Продолжаются бои вокруг Николаева и Херсона, идет бой за Краматорск.
Добавим, ранее в британской разведке сообщали, что россия пытается вербовать солдат в оккупированной части Молдовы – Приднестровье.
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Также в ответ на растущие потери оккупанты пытаются увеличить численность войск личным составом, уволенным с военной службы с 2012 года.
Кроме того в разведке Британии предупреждали, что рф может применить в Мариуполе фосфорные бомбы.
Россия применяла фосфорные боеприпасы на востоке Украины и может сделать это снова – против Мариуполя.
Напомним, ранее Алексей Арестович предупредил, что Украину ждет судьба Израиля и это не последняя война с Россией.
Также Politeka.net писала, что, согласно данным украинской разведки, россияне готовятся к партизанской войне на своей территории.
Кроме того Politeka.net писала, что в Украину прибыли французские жандармы.