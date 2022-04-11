В Україну прибули французькі жандарми, стало відомо, що вони будуть робити.

11 квітня в Україну прибув загін технічних і наукових жандармів з Франції – вони займатимуться розслідуванням військових злочинів російських окупантів у Київській області. Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен у Twitter.

"З гордістю вітаємо у Львові загін технічних і наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм українським побратимам у розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо Києва. Франція - перша, хто надає таку допомогу", - розповів Етьєн де Понсен.

Посол також виклав фото групи жандармів і додав, що вже 12 квітня вони будуть на роботі в Київській області.

Раніше ми повідомляли, що зараз відбувається під Києвом. Так, жителів столичного регіону попередили про нові правила. У Київській області вводять тривалу комендантську годину, яка буде з 21:00 9 квітня до 6:00 10 квітня, також навколо столиці встановлюють оборонні рубежі. Про це повідомив голова Київської обласної Військової адміністрації Олександр Павлюк в ефірі телемарафону.

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