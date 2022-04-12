Чтобы защититься от него нужно на некоторое время нырнуть под воду, а также выбросить одежду если на нее попал фосфор.

Враг продолжает совершать военные преступления. В Запорожской области российские оккупанты обстреляли село Новояковловка Камышеваской территориальной общины фосфорными бомбами. Об этом сообщила пресс-служба тергромады.

Отмечается, что благодаря дождю пожара не было, однако повреждены дома. Раненых и погибших, к счастью, нет.

Стоит отметить, что применение таких бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны и Конвенцией о конкретных видах обычного оружия.

Если белый фосфор попадает на кожу человека, он вызывает тяжелые химические ожоги. Смертельная доза для человека составляет 0,05-0,15 г. Кроме того, белый фосфор может вызвать поражение костей и костного мозга, а также омертвение тканей. Чтобы защититься от него нужно на некоторое время нырнуть под воду, а также выбросить одежду если на нее попал фосфор.

Напомним, Украина на пороге новых масштабных боев: в НАТО назвали главные направления противостояния.

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