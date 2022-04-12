Як пише Politeka.net, українці вже 48-е захищаються від російських окупаційних військ. За цей час вдалося не тільки зупинити ворога, а й піти в контрнаступ, відбивши повністю напад на північному напрямку. Заступник Генсека ООН Мартін Гріффітс відвідав Ірпінь після його звільнення від російських окупантів.
"Українські мирні жителі платять занадто високу ціну за цю війну", - заступник Генсека ООН Мартін Гріффітс після побаченого в Ірпені та Бучі",-було написано під відео з Гріффітсом, яке розмістили в тг-каналі"реальний Київ".
"Те що ми побачили, нас абсолютно шокувало. Ми бачили відкриту могилу у дворі церкви...Там було приблизно 280 тіл, які принесли місцеві жителі. Ці тіла просто лежали на вулицях, поки йшли бойові дії. Це сцена злочину. Тепер потрібно провести судово-медичну експертизу перш ніж передати ці тіла шанобливому похованню. Це жахливий вирок світу, в якому ми зараз живемо", - сказав у відео заступник Генсека ООН.
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