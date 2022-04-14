Сейчас на могиле вместо креста – номерной знак авто. Соответствующее фото опубликовал в своем телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко.
По его словам, эта трагедия произошла в селе Богдановка Киевской области.
"Рашисти убили мирных людей, которые просто проезжали мимо. Затем, заметив следы, оккупанты сожгли тела. Номерной знак машины над могилой, надеясь, что родственники когда-то смогут их найти", - прокомментировал страшный кадр Геращенко.
Добавим, в Киевской области уже обнаружили более 720 тел погибших гражданских в результате российской агрессии, еще более 200 человек считаются пропавшими без вести.
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
Российские оккупанты готовят Мариуполь к параду на 9 мая: захватчики проводят зачистку
"Армия знает, что делает": Арестович сообщил обнадеживающие новости из Мариуполя
Новая опасность для ВСУ: колонна российской техники движется к границам Украины, спутниковые фото
Расстреляли семью с малышом: появились кадры с места трагедии на Киевщине
Ранее в Сети появились страшные кадры с места расстрела целой семьи. Среди погибших - маленький ребенок, подросток и три женщины.
Люди пытались эвакуироваться - оккупанты расстреляли их из БМП.
Между тем новые спутниковые снимки Maxar Technologies показывают, что Россия стягивает войска в Белгородской области для наступления на восток Украины.
Напомним, Арестович рассказал о новом решении Кремля относительно Украины.
Также Politeka.net сообщала, что в Петербурге заметили целые колонны "скорых" с раненными оккупантами.