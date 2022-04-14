Российские захватчики убили мирных людей, которые просто проезжали мимо. Хоронить жертв атаки пришлось случайным очевидцам.

Сейчас на могиле вместо креста – номерной знак авто. Соответствующее фото опубликовал в своем телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, эта трагедия произошла в селе Богдановка Киевской области.

"Рашисти убили мирных людей, которые просто проезжали мимо. Затем, заметив следы, оккупанты сожгли тела. Номерной знак машины над могилой, надеясь, что родственники когда-то смогут их найти", - прокомментировал страшный кадр Геращенко.

Добавим, в Киевской области уже обнаружили более 720 тел погибших гражданских в результате российской агрессии, еще более 200 человек считаются пропавшими без вести.

Ранее в Сети появились страшные кадры с места расстрела целой семьи. Среди погибших - маленький ребенок, подросток и три женщины.

Люди пытались эвакуироваться - оккупанты расстреляли их из БМП.

Между тем новые спутниковые снимки Maxar Technologies показывают, что Россия стягивает войска в Белгородской области для наступления на восток Украины.

Напомним, Арестович рассказал о новом решении Кремля относительно Украины.

Также Politeka.net сообщала, что в Петербурге заметили целые колонны "скорых" с раненными оккупантами.