У Кремлі прийняли рішення продовжувати війну в Україні, і цьому є причина.

Таку думку в інтерв'ю правозахиснику і юристу Марку Фейгіну висловив радник глави ОП Олексій Арестович.

За словами Арестовича, Путін вирішив знищити Російський генералітет і "партію війни".

"Тому що він не може не знати, судячи із заяв канцлера Австрії, який з ним розмовляв, Путін знає все про війну, все прекрасно розуміє. Що стосується співвідношення сил і засобів – продовжувати війну – це безумство...", – пояснив Арестович.

Він також передрік окупантам поразку в Україні і Путін, впевнений Арестович, це знає.

"Путін вирішив покінчити з власною армією. Товариша Дворнікова він поставив для того, щоб покінчити з нею якомога надійніше... а навіщо йому це? Путін вирішив позбутися військової партії Росії. У кого завжди був високий рейтинг понад 80%? У Путіна. А тут йому приносять папірець, де видно, що ще один суб'єкт, у якого рейтинг, навіщо в Росії, де є Володимир Володимирович з рейтингом більше 80%? Хтось один з них зайвий", - заявив радник глави ОП.

Додамо, що в розвідці Британії вже прокоментували призначення Алексанжра Дворнікова. Нагадаємо, таким чином Кремль призначив нового командувача війною в Україні.

Так, у розвідці Британії зазначили, що призначення Росією генерала армії Олександра Дворнікова командувачем війною в Україні являє собою спробу централізувати командування і управління.

Як і багато високопоставлених російських генералів, Двірников має досвід командування в Сирії. Крім того, з 2016 року він командує Південним військовим округом Росії, що межує з Донбасом, - повідомили в розвідці.

Нагадаємо, раніше Арестович пояснив, чому Україні вигідно, щоб Путін "ще пожив".

Також повідомлялося, що Росія готується відправити в Україну нову партію"добровольців".

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