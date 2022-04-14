Оккупантам приказано уничтожать доказательства их преступлений и зверств на территории Украины.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, после широкой международной огласки геноцида в Буче, российские войска начали использовать в Украине мобильные крематории.

Так, в Мариуполе зафиксированы сразу 13 мобильных крематориев для осуществления зачистки улиц от тел погибших мирных жителей.

Кроме того, всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить.

Кроме того, военной разведкой Украины неоднократно фиксировались факты использования мобильных крематориев на территории Черниговской области. Также мобильный крематорий был замечен в Новоайдаре Луганской области.

Сжигают россияне в таких крематориях и своих же побратимов. Таким образом, поясняют в разведке, россияне пытаются скрыть реальное количество солдат, погибших в ходе российской агрессии против Украины и отказа в выплатах семьям погибших.

«Деяния российской армии подпадают под определение "геноцид" в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказание за него и статьи 6 Римского устава международного уголовного суда. Российское руководство и дальше будет пытаться скрывать факты военных преступлений в Украине», - напоминают в разведке.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в интервью CNN сообщил, что лишь по предварительным данным, в Мариуполе погибло от 20 до 22 тысяч человек.

Напомним, что ранее стало известно, что в осажденном Мариуполе подразделения 36-й бригады морской пехоты в результате рискованного маневра прорвались на соединение с полком «Азов».

Также сообщалось о новом решении Путина относительно Украины.

В свою очередь в разведке Британии рассказали о новом командующем войной в Украине.